Lazio | l’appello di Zingaretti | “In questi ultimi giorni di vacanza vacciniamo i nostri figli”

ROMA – "In questi ultimi giorni di vacanza vacciniamo i nostri figli. Nel Lazio per la fascia 12/19 anni siamo all'80% con la seconda dose, fascia 5/11 anni al 10% con la prima dose. I centri sono aperti, prenotatevi su http://saluteLazio.it. Si può vaccinare anche dal medico di famiglia o dal pediatra". Lo afferma sul suo account Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ex segretario nazionale del Partito Democratico.

