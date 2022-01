Laura Freddi e Paolo Bonolis: perché si sono lasciati, il rapporto oggi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laura Freddi, ex moglie di Paolo Bonolis, racconta la loro relazione di cinque anni e perché è finita tra di loro. Paolo Bonolis è attualmente sposato con Sonia Bruganelli, ma in passato ha intrattenuto una relazione con Laura Freddi. La donna dichiara dopo vent’anni il motivo della loro separazione. POTREBBE INTERESSARTI: Belen in fuga dall’Italia: Patrizia Griffini con lei, ecco che fine ha fatto La coppia si è conosciuta nel programma storico “Non è la Rai“, e da lì è scoccata la fiamma che ha portato Laura e Bonolis a sposarsi nel 1990. Dopo 5 anni però hanno annunciato al pubblico di essersi lasciati, lasciando tutti sorpresi. Laura ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 gennaio 2022), ex moglie di, racconta la loro relazione di cinque anni eè finita tra di loro.è attualmente sposato con Sonia Bruganelli, ma in passato ha intrattenuto una relazione con. La donna dichiara dopo vent’anni il motivo della loro separazione. POTREBBE INTERESSARTI: Belen in fuga dall’Italia: Patrizia Griffini con lei, ecco che fine ha fatto La coppia si è conosciuta nel programma storico “Non è la Rai“, e da lì è scoccata la fiamma che ha portatoa sposarsi nel 1990. Dopo 5 anni però hanno annunciato al pubblico di essersi, lasciando tutti sorpresi....

Advertising

GrandeFratello : Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In… - TvCircle1 : @GrandeFratello Questa sera, #AlexBelli VS #AlessandroBasciano ed il ritorno di #BiagioDAnelli che, dopo la sua eli… - ilbreano : Eccoci con il #GFVIP 6, nuova opinionista a prendere il posto di Sonia sarà Laura Freddi, entrerà nella Kabir Bedi,… - erikasprousee : RT @carlottrash: Non la bruga e Laura freddi che si organizzano lo scambio dei regali alla faccia di chi diceva che l’avevano chiamata per… - carlottrash : Non la bruga e Laura freddi che si organizzano lo scambio dei regali alla faccia di chi diceva che l’avevano chiama… -