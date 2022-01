Laura Freddi: chi è, età, altezza, compagno, Bonolis, figlia, velina, Grande Fratello, Instagram (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laura Freddi è una showgirl, cantante e attrice italiana, che stasera sarà opinionista al Grande Fratello Vip. Nota per aver ricoperto il ruolo di velina, è stata la compagna di Paolo Bonolis per diversi anni. Oggi ha una figlia di nome Ginevra con Leonardo D’amico. Scopriamo maggiori dettagli sulla vita professionale e privata di Laura. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 gennaio 2022)è una showgirl, cantante e attrice italiana, che stasera sarà opinionista alVip. Nota per aver ricoperto il ruolo di, è stata la compagna di Paoloper diversi anni. Oggi ha unadi nome Ginevra con Leonardo D’amico. Scopriamo maggiori dettagli sulla vita professionale e privata di. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

telodogratis : Gf Vip, anticipazioni stasera: arrivano Laura Freddi e un nuovo concorrente - Manuel02551 : Aspettando gli interventi di Laura Freddi per aprire la petizione per eliminare Sonia dallo studio del gf definitivamente #gfvip - UnDueTreBlog : Grande Fratello Vip 6 – Trentunesima puntata del 3 gennaio 2022 – Laura Freddi sostituisce Sonia Bruganelli. Ka... - Lorenzo83497205 : @tutta_pazza Come opinionista stasera ci sarà Laura Freddi che di sicuro difenderà Miriana ?? - DenisDecorte : Stasera rientra in casa Biagio per un confronto. Nuovo concorrente: Kabir Bedi. Nuova opinionista: Laura Freddi s… -