L' atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani su Vogue Italia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sarà in edicola dal 5 gennaio il nuovo numero di, che rappresenta i valori del brand con un focus particolare sul tema “confidence brings confidence”. Protagonista della coverche grazie allo sport e a un’incredibile forza di volontà ha ripreso in mano il suo destino dopo una malattia sconfitta anni fa. L’ha intervistata perElena Favilli, autrice bestseller internazionale e giornalista impegnata a individuare e denunciare discriminazioni di ogni tipo, nota anche per il libro “Storie della buonanotte per bambine ribelli”. Il servizio visionario e onirico che la vede protagonista è stato invece scattato dall’artista coreano Cho Gi-Seok. Questa storia di copertina ...

Advertising

cocoa_key : RT @vogue_italia: Veronica Yoko Plebani è un volto che riflette quel cambiamento di sguardo che auspichiamo all’interno della società, una… - gayit : Veronica Yoko Plebani, l'atleta paralimpica sulla cover di Vogue Italia - DrApocalypse : Veronica Yoko Plebani, l’atleta paralimpica sulla cover di Vogue Italia - vogue_italia : Veronica Yoko Plebani è un volto che riflette quel cambiamento di sguardo che auspichiamo all’interno della società… - news_modena : Si allena a Castelnovo l’atleta paralimpica e testimonial contro la mafia Anna Maria Mencoboni -

Ultime Notizie dalla rete : atleta paralimpica

Vogue Italia

... insieme a tanti altri nel mondo, affinché l'Zakia Khudadadi potesse partecipare ai giochi di Tokyo. E continua con la sua attività di monitoraggio della situazione attraverso le ......in questa stagione che hanno confermato la validità del lavoro svolto come il premio "dell'... Il più importante comunque rimangono certamente i Mondial i di Schermadel 2023 a Terni ...Sarà in edicola dal 5 gennaio il nuovo numero di Vogue Italia, con protagonista della cover Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica che grazie allo sport ha ripreso in mano il suo destino dopo una m ..."Parlando di me posso dare voce ad altre persone che non si sentono rappresentate, che si percepiscono inadeguate, e questo fa la differenza".