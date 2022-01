L’assessora leghista di Civitavecchia indagata per corruzione per l’appalto sulle luci di Natale (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’assessora al Commercio del comune di Civitavecchia in quota Lega Emanuela Di Paolo ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura con l’accusa di corruzione: secondo gli inquirenti, insieme al dirigente comunale Giglio Marrani avrebbe favorito l’imprenditore Gianpiero Firicano con una presunta “turbativa della libertà degli incanti” ad aggiudicarsi l’allestimento delle luminarie cittadine di quest’anno, nonostante l’offerta presentata fosse “decisamente meno vantaggiosa” rispetto alla ditta esclusa e arrivata seconda, in quanto “non avrebbe pagato gli allacci della corrente (per un costo di circa 20mila euro a carico dell’amministrazione) e in cambio avrebbe fornito dieci casette di legno per il mercatino del Natale e aumentato in alcune zone le luminarie”. La giunta di centrodestra di Civitavecchia ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022)al Commercio del comune diin quota Lega Emanuela Di Paolo ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura con l’accusa di: secondo gli inquirenti, insieme al dirigente comunale Giglio Marrani avrebbe favorito l’imprenditore Gianpiero Firicano con una presunta “turbativa della libertà degli incanti” ad aggiudicarsi l’allestimento delle luminarie cittadine di quest’anno, nonostante l’offerta presentata fosse “decisamente meno vantaggiosa” rispetto alla ditta esclusa e arrivata seconda, in quanto “non avrebbe pagato gli allacci della corrente (per un costo di circa 20mila euro a carico dell’amministrazione) e in cambio avrebbe fornito dieci casette di legno per il mercatino dele aumentato in alcune zone le luminarie”. La giunta di centrodestra di...

