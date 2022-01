L’allarme dei medici israeliani: “Non fate la quarta dose”. Ecco perché (Di martedì 4 gennaio 2022) Come raccontato dal Giornale, a mostrare preoccupazione è stato un gruppo di medici israeliani, una parte dei quali appartenenti al comitato scientifico consultivo che assiste il governo nelle sue decisioni. A detta di questi esperti, la quarta dose potrebbe comportare un “affaticamento” del sistema immunitario; il che finirebbe per depotenziarne la capacità di rispondere al Covid… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 4 gennaio 2022) Come raccontato dal Giornale, a mostrare preoccupazione è stato un gruppo di, una parte dei quali appartenenti al comitato scientifico consultivo che assiste il governo nelle sue decisioni. A detta di questi esperti, lapotrebbe comportare un “affaticamento” del sistema immunitario; il che finirebbe per depotenziarne la capacità di rispondere al Covid… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

