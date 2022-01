LaLiga, Real Madrid bloccato dal Getafe in trasferta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo la Premier League, anche la Liga spagnola scende in campo per il primo turno del 2022. Diciannovesima giornata che inizia ancora nel 2021, con la sconfitta del Valencia 1-2 per mano dell’Espanyol: il 2 gennaio invece le danze le aprono le tre madrilene e il primo scontro finisce a sorpresa. Dopo quasi dieci anni infatti il Real Madrid perde in casa del Getafe: 1-0 finale, decisiva la rete dell’attaccante turco Enes Unal. Niente da fare per gli uomini di Ancelotti, che perdono la seconda partita in campionato, nonostante la traversa di Modric e gli ingressi nella ripresa di Hazard, Marcelo, Mariano Diaz e Isco. Duro il tecnico italiano per il quale i suoi giocatori con la testa erano ancora in vacanza. In fondo poco male dato che il primo posto non è comunque a rischio: attenzione però al Siviglia, che deve ancora giocare due ... Leggi su footdata (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo la Premier League, anche la Liga spagnola scende in campo per il primo turno del 2022. Diciannovesima giornata che inizia ancora nel 2021, con la sconfitta del Valencia 1-2 per mano dell’Espanyol: il 2 gennaio invece le danze le aprono le tre madrilene e il primo scontro finisce a sorpresa. Dopo quasi dieci anni infatti ilperde in casa del: 1-0 finale, decisiva la rete dell’attaccante turco Enes Unal. Niente da fare per gli uomini di Ancelotti, che perdono la seconda partita in campionato, nonostante la traversa di Modric e gli ingressi nella ripresa di Hazard, Marcelo, Mariano Diaz e Isco. Duro il tecnico italiano per il quale i suoi giocatori con la testa erano ancora in vacanza. In fondo poco male dato che il primo posto non è comunque a rischio: attenzione però al Siviglia, che deve ancora giocare due ...

