LaLiga | il Barcellona batte il Mallorca e resta in corsa per la Champions

(Di martedì 4 gennaio 2022) Nella sua prima partita del 2022 ildi Xavi, nonostante la situazione di emergenza per i 15 giocatori indisponibili, è riuscito ad avere la meglio sulndolo 0-1 in trasferta. Una giornata di sofferenza annunciata che tuttavia regala ai catalani 3 punti d’oro per laalla: Xavi a causa di infortuni, squalifiche e Covid si è visto costretto a ricostruire il suo 4-3-3 con ciò che aveva a disposizione, ma le scelte fatte in emergenza hanno pagato e ora il quarto posto, occupato dall’Atletico Madrid, dista solo un punto. Grande protagonista del match, Luuk de Jong, che centra due pali prima di realizzare il gol che lo decide, al 44?. Strano pensare che l’eroe di giornata sia un giocatore probabilmente prossimo alla partenza.