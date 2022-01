Ladispoli | il 6 gennaio il “Mini Festival della fiaba e della favola” al Centro di arte e cultura

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 gennaio 2022)– “Il nuovo anno inizia con una serie di eventi che, nel massimo rispetto delle norme anti Covid, vogliono regalare ai cittadini momenti di allegria e spensieratezza nonostante le difficoltà create dalla pandemia”. Con queste parole l’assessore allaMarco Milani ha annunciato alcune iniziative per bambini ed adulti in programma nei prossimi giorni a. “Il 6– prosegue Milani – presso ildi, si svolgerà il, con tre appuntamenti imperdibili nell’aula 10, con la lettura di tre bellissime fiabe, per tutti i bambini di tutte le età. Si ...