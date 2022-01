La versione di Fiorella ospiti e anticipazioni 3 gennaio 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Stasera in tv lunedì 3 gennaio 2022 torna in onda su Rai 3 La versione di Fiorella Mannoia con una nuova puntata dello show. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. SCOPRI COSA C’È IN TV ospiti di questa puntata saranno Edoardo Leo, Paolo Genovese e i Negrita. La versione di Fiorella prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai 1 andato in onda tra metà anni ‘70 e metà anni ‘90) per darne una nuova versione, dove si racconteranno – nel giorno della messa in onda – eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggeranno compleanni, eventi e ricorrenze. Un programma ogni volta diverso, scandito dalla presenza di ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Stasera in tv lunedì 3torna in onda su Rai 3 LadiMannoia con una nuova puntata dello show. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. SCOPRI COSA C’È IN TVdi questa puntata saranno Edoardo Leo, Paolo Genovese e i Negrita. Ladiprende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai 1 andato in onda tra metà anni ‘70 e metà anni ‘90) per darne una nuova, dove si racconteranno – nel giorno della messa in onda – eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggeranno compleanni, eventi e ricorrenze. Un programma ogni volta diverso, scandito dalla presenza di ...

Advertising

imieipassi : RT @negritaband: Questa sera ci ritroverete in tv, per godere di altri bei momenti passati insieme alla Sorella @FiorellaMannoia nel suo pr… - GiovanniVerdoli : RT @negritaband: Questa sera ci ritroverete in tv, per godere di altri bei momenti passati insieme alla Sorella @FiorellaMannoia nel suo pr… - DSAngelic : RT @negritaband: Questa sera ci ritroverete in tv, per godere di altri bei momenti passati insieme alla Sorella @FiorellaMannoia nel suo pr… - negritaband : Questa sera ci ritroverete in tv, per godere di altri bei momenti passati insieme alla Sorella @FiorellaMannoia nel… - Mazzola_Gerardo : RT @RaiTre: 'E po a colpa è 'a mia. 'A colpa è 'a mia. Ca nun te saccio cchiù piglià' Sulo pe' parlà l'omaggio di @RoccoHunt e @FiorellaMan… -