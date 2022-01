La vecchiaia gli ha dato alla testa Galimberti travolto dalla polemica | le parole a In Onda che scatenano la bufera | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Umbertocontro i no vax. In collegamento con In, il programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, l'accademico nonché firma di Repubblica si dice a favore dell'obbligo vaccinale: "L'unica arma per sconfiggere il virus è il vaccino". Poi l'attacco a chi non è vaccinato: "I no vax infettano, non possono imporci una vita claustrale. Far diventare un reato non vaccinarsi? Perché no". Proprio pochi giorni faè finito assiemeDe Gregorio nel mirino di Nicola Porro. "Parlando esclusivamente del super green pass e dei nemici del popolo no vax, che secondo lo stessoseminerebbero impunemente la morte tra la collettività, ho assistito al solito, deprimente spettacolo di – se così vogliamo definirla – informazione totalmente a senso unico", ...