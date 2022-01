La torta salata di ceci | leggera e ottima per la dieta | solo 85 calorie!

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ladi: leggerissima eper la85Ladi: leggerissima eper la. Oggi parliamo di una, ma una, non un dolce. E sì, perché se i dolci soddisfano la nostra golosità, le torte salate soddisfanno l’appetito, che è un altro paio di maniche. Tra l’altro la specialeo pizza diche ti proponiamo qui sotto è anche vegetariana e si prepara in modo relativamente semplice e veloce (ovviamente non tenendo conto della fase di riposo dell’impasto). Vedrete, ne rimarrete conquistati. Ma eccoci alla ricetta. Gli ...

Advertising

Franc_Pon : @nuovame44 Che fame... devo ancora aspettare. Però sia la pasta sia la torta salata hanno un ottimo aspetto. Complimenti!!! - itspukapuka : Scusate se sono una torta salata però capitemi non vedo Venti nel gioco da giugno mi sembra di stare in menopausa - even__worse : Se pensate di star toccando il fondo, sappiate che ieri ho fatto colazione con mezzo tiramisù e un pezzo di torta salata avanzata. - riservaprotetta : @Homeoffree61 Torta salata italiana: pasta brisée, spinaci, uova, prosciutto, formaggio morbido, un po' di panna li… - fran_ste : Torta di crepes salata con funghi e formaggio -

Ultime Notizie dalla rete : torta salata

Agrodolce

Utilizzare la pasta giusta, infatti, ci permetterà di ottenere esattamente il dolce o lache si avevano in mente. Le tre tipologie di pasta più utilizzate sono la brisé, la fillo e la ...Vediamo come resistere a questa sublimeche delizierà i commensali riciclando intelligentemente gli avanzi delle feste. Un rotolo di pasta sfoglia e via libera al riciclo Per la ...Alle torte salate abbiamo dedicato un’intera collezione di ricette, è sempre utile ricordare che potete farcirle con quello che preferite. Tra le mille possibilità anche le lenticchie possono costitui ...Considerando, infatti che molti di noi, riciclano le verdure cotte per creare delle fantastiche frittate, dei minestroni salutari e delle torte salate davvero speciali. Proprio di queste ultime ci occ ...