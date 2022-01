La strategia di Berlusconi per ottenere il Quirinale: Se vado al Colle, niente elezioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quirinale, la strategia di Berlusconi: se vado al Colle, niente elezioni niente elezioni in caso di salita al Colle: è questa la strategia di Silvio Berlusconi per ottenere il Quirinale. Il Cavaliere, infatti, è convinto di riuscire a ottenere dal quarto scrutinio i 505 voti necessari per diventare il prossimo presidente della Repubblica. Secondo quanto svelato da Il Corriere della Sera, l’ex premier in questi giorni è impegnato in decine di telefonate volta a raggranellare più voti possibili in vista della corsa al Colle. Non solo, ad Arcore sarebbero convinti di avere già i voti necessari per la proclamazione: ai 414 ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 gennaio 2022), ladi: sealin caso di salita al: è questa ladi Silvioperil. Il Cavaliere, infatti, è convinto di riuscire adal quarto scrutinio i 505 voti necessari per diventare il prossimo presidente della Repubblica. Secondo quanto svelato da Il Corriere della Sera, l’ex premier in questi giorni è impegnato in decine di telefonate volta a raggranellare più voti possibili in vista della corsa al. Non solo, ad Arcore sarebbero convinti di avere già i voti necessari per la proclamazione: ai 414 ...

