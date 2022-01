«La sinistra deve ricomporre la frattura tra la tecnologia e le ricadute sociali dell’innovazione» (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Il cambiamento è un’opportunità per una nuova cultura riformista. Se non si afferma questa cultura della ricomposizione, la frattura si allarga e vincono i populismi». Parla l’assessore in Emilia Romagna Vincenzo Colla, che sfidò Maurizio Landini per la Cgil Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Il cambiamento è un’opportunità per una nuova cultura riformista. Se non si afferma questa cultura della ricomposizione, lasi allarga e vincono i populismi». Parla l’assessore in Emilia Romagna Vincenzo Colla, che sfidò Maurizio Landini per la Cgil

fabiodominicini : @tizianamaiolo Per loro una 'donna' che possa godere di una certa considerazione DEVE essere solamente di sinistra. - blogLinkes : «La sinistra deve ricomporre la frattura tra la tecnologia e le ricadute sociali dell’innovazione» - chiamatemibobo : @guiodic Deve mediare solo tra comunisti (o almeno gente che si rifà al PCI pur essendo poco di sinistra) ed antico… - terraeliberta : @LeonardoCaciopp @CCKKI @RenatoSouvarine @cocchi2a Favorevole ma manca una forza politica di Sinistra organizzata e… - LoredanaSensi : @GP_ArieteRosso @omnibus chi le ha telefonato per bacchettarla? Non aveva capito che gli appelli 'pro donna' che in… -