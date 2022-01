«La sinistra deve ricomporre la frattura tra la tecnologia e le ricadute sociali dell’innovazione» (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Il cambiamento è un’opportunità per una nuova cultura riformista. Se non si afferma questa cultura della ricomposizione, la frattura si allarga e vincono i populismi». Parla l’assessore in Emilia Romagna Vincenzo Colla, che sfidò Maurizio Landini per la Cgil Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Il cambiamento è un’opportunità per una nuova cultura riformista. Se non si afferma questa cultura della ricomposizione, lasi allarga e vincono i populismi». Parla l’assessore in Emilia Romagna Vincenzo Colla, che sfidò Maurizio Landini per la Cgil

matteosalvinimi : Il governo deve intervenire subito e con più miliardi, e occorre subito investire di più sul gas e sulla ricerca su… - ConteVanja : @RidTheRock Ma cosa deve portare con questi giocatori?! Non è mica Gandalf…fateli giocare voi Sandro e Rabiot. Fate… - Avv_Landro : RT @matteosalvinimi: Il governo deve intervenire subito e con più miliardi, e occorre subito investire di più sul gas e sulla ricerca sul n… - alex_antony17 : RT @VittorioFerram1: Ma #controcorrente con maggioranza di sinistra contro @Capezzone unico a dare la versione razionale del problema, l'eq… - Gbfabbri : @martafana @EnricoLetta Mi domando perché da Parigi si sia preso la briga di tornare in Italia per fare il segretar… -