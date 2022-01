La rivoluzione è lasciare quei lavori che si sostituiscono alla vita

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times World Review, uscito a fine novembre e ancora in edicola a Milano e Roma, oltre che ordinabile qui. —————————————— Ne usciremo dimessi. La scorsa estate, la seconda in pandemia, l’Atlantic ha scritto che gli americani, specialmente trentenni e quarantenni, stavano lasciando il lavoro. Il titolo dell’articolo che ne parlava, “The Summer of Quitting”, da questa parte dell’oceano suonava fantastico, quasi erotico, diciamo fantaerotico, tanto era liberatorio e lontano, utopico, forse addirittura onirico. Alle spalle, l’America aveva una primavera di ripensamento, come l’avevamo tutti, in tutto il mondo occidentale: avevamo trascorso parte del lockdown a sentirci a pezzi ed esaminare i cocci, finendo con il dirci che dovevamo risistemare le nostre priorità. Più, meno lavoro. Non propriamente ...