(Di lunedì 3 gennaio 2022) “Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi, mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a. Prendere 20/30di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio, che avrà a gennaio probabilmente un’altra spinta, e di sviluppare la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca”. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De, divenuto protagonista della pandemia per le sue ordinanze e il modo in cui si appella ai no vax, in vista deldopo le vacanze natalizie ipotizza – parlandone in una nota – lo slittamento del ritorno in classe degli studenti, suggerendo di fatto la didattica a distanza fino alla fine del mese di gennaio. “Non sarebbe una misura ideale – dice – ...

zazoomblog : La proposta di De Luca di posticipare il rientro a scuola di “20-30 giorni” - #proposta #posticipare #rientro - Agenzia_Ansa : Sulla scuola 'porteremo una proposta al Tavolo nazionale delle Regioni che modifica le regole rispetto alla durata… - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ?? Sulla #scuola 'porteremo una proposta al Tavolo nazionale delle #Regioni che modifica le regole rispetto alla durata delle q… - Heuneirofrenia : RT @Menanni1: @Luca_Fantuzzi Usando la definizione proposta da un europarlamentare serbo (mi pare), in un totalitarismo lo Stato sa tutto d… - neXtquotidiano : Tra quattro giorni gli studenti dovrebbero tornare. E ancora non si sa niente La proposta di #DeLuca di posticipar… -

Ultime Notizie dalla rete : proposta Luca

Zaia: 'Faremo unaper modificare le quarantene' - 'Eviterei di aprire un altro fronte, ma sulla scuola bisognerà intervenire ': parola del governatore leghista del VenetoZaia, che ha ...... quando non c'è l'obbligo, sia discriminatorio", è anche il pensiero diZaia , presidente del ... Lainterverrà sulle quarantene e le regole rispetto alla situazione vaccinale. Avremmo ...Roma, 3 gennaio 2022 - Contagi in salita e ritorno a scuola dopo le vacanze, viene avanti l'ipotesi del rinvio. Il presidente della Campania Vincenzo De Luca lo propone: “Nel quadro attuale di diffusi ...La Regione evita per ora il passaggio in arancione per i ricoveri in area medica (1.316), mentre è al limite per la terapia intensiva (200). "Proposta innovativa" per le scuole ...