La plastica come cibo? Il futuro potrebbe essere questo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Due scienziati statunitensi hanno vinto un premio da 1 milione di euro per aver creato un concetto di generatore di cibo che trasforma la plastica in proteine. Il premio Future Insight 2021 è andato a Ting Lu, professore di bioingegneria presso l'Università dell'Illinois Urbana-Champaign, e Stephen Techtmann, professore associato di scienze biologiche presso la Michigan Technological University! La plastica che diventa cibo commestibile – curiosauro.itLa plastica che diventa cibo questo sistema di trasformazione usa i microbi per degradare i rifiuti di plastica e convertirli in cibo. La produzione globale di plastica ha totalizzato 368 milioni di tonnellate nel 2019. Era giunta l'ora di fare qualcosa! L'unico calo ...

