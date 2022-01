La Neve nel deserto in Arabia Saudita | video (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fanno impressione queste immagini girate nel destro dell'Arabia Saudita, uno dei luoghi più caldi del mondo. Sotto un sottile strato di sabbia rossa infatti si nasconde la Neve, caduta in maniera eccezionale un giorno fa. Leggi su panorama (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fanno impressione queste immagini girate nel destro dell', uno dei luoghi più caldi del mondo. Sotto un sottile strato di sabbia rossa infatti si nasconde la, caduta in maniera eccezionale un giorno fa.

Advertising

distefanovalori : RT @LucaLombroso: nel frattempo a Cortina fanno #adattamento al #climatechange con elicotteri che trasportano neve in omaggio a #cop26 e a… - losateresita : RT @poetrando: Ci sono persone che sono poesia, nei loro gesti, nel loro essere. Nel loro restare. Sono poeti che non sanno di esserlo come… - CircusRedTicket : RT @poetrando: Ci sono persone che sono poesia, nei loro gesti, nel loro essere. Nel loro restare. Sono poeti che non sanno di esserlo come… - paolostella : 'cosa ti piace di più dell'inverno?' - Il fuoco nel camino, le tisane calde, Netflix sul divano, la neve. #tellonym - DiffidenteIl : @stefano_romani @MagisterZatta @TipoNomeForma @FangusAngus @muntzer_thomas Io ho i debiti. Avevo un’azienda di tamp… -