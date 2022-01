La Liguria vede la zona arancione, altre tre a rischio: ecco cosa cambia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un'occupazione delle terapie intensive a livello nazionale al 14%, 4 punti sopra la soglia di rischio, e 14 Regioni su 21 che hanno superato il limite, in alcuni casi di molto. Questo il quadro che emerge dal monitoraggio quotidiano... Leggi su today (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un'occupazione delle terapie intensive a livello nazionale al 14%, 4 punti sopra la soglia di, e 14 Regioni su 21 che hanno superato il limite, in alcuni casi di molto. Questo il quadro che emerge dal monitoraggio quotidiano...

