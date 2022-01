La lezione di Betty White | la più longeva regina dell’umorismo

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 3 gennaio 2022)ha portato ininterrottamente il sorriso sul volto di generazioni di americani per più di 80 anni, in un periodo che va dalla fine degli anni ’40 a oggi. Nata a Oak Park il 17 gennaio 1922 e morta a Los Angeles il 31 dicembre 2021, è rimpianta da tutti i colleghi con cui ha lavorato come un’icona comica dotata di un’impertinenza e di una classe che nessuna attrice ha mai, finora, dimostrato di avere. «La donna più vecchia con la fortuna di riuscire a stare ancora in piedi, nonostante l’orario e qualche bicchiere di vodka», come lei stessa si è definita durante un after party del Saturday Night Live del 2011, ha vinto nel 2012, quando ancora era una bimba di 90 anni, il suo primo Grammy Award. Nel 2019 è sua la voce di Bitey, il massaggia-gengive con la testa di leoncino con cui Bonnie adorava giocare in Toys Story ...