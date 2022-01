La grande intuizione dell’elitismo. Perché leggere oggi Gaetano Mosca (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel nostro Paese solamente alcuni ambienti accademici, proseguendo nella tradizione nata all’inizio del secolo scorso e consolidatasi tra le due guerre mondiali, sono andati avanti nella ricerca e dell’approfondimento di quel filone di pensiero che oramai in tutto il mondo ha assunto il nome di “elitismo”. Qualche interesse intorno alle teorie elitiste rifiorì nel 1991, in occasione del cinquantenario della morte di Gaetano Mosca. Mentre è soprattutto nella cultura politica dell’America del Nord e in genere in tutti i Paesi di lingua anglosassone che l’elaborazione dottrinale intorno a questo complesso di idee, che studia l’origine, la natura e il ruolo dei dirigenti (élite), divenne, oltre che una visione teorico-intellettuale, un indirizzo di ricerca e un sistema di pensiero rivolto alla definizione dell’azione politica e all’interpretazione delle strutture del ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel nostro Paese solamente alcuni ambienti accademici, proseguendo nella tradizione nata all’inizio del secolo scorso e consolidatasi tra le due guerre mondiali, sono andati avanti nella ricerca e dell’approfondimento di quel filone di pensiero che oramai in tutto il mondo ha assunto il nome di “elitismo”. Qualche interesse intorno alle teorie elitiste rifiorì nel 1991, in occasione del cinquantenario della morte diMosca. Mentre è soprattutto nella cultura politica dell’America del Nord e in genere in tutti i Paesi di lingua anglosassone che l’elaborazione dottrinale intorno a questo complesso di idee, che studia l’origine, la natura e il ruolo dei dirigenti (élite), divenne, oltre che una visione teorico-intellettuale, un indirizzo di ricerca e un sistema di pensiero rivolto alla definizione dell’azione politica e all’interpretazione delle strutture del ...

Advertising

catty8323 : @milan_corner @NandoPiscopo1 @AnfetaMilan @Smgii1908 Rispettate il bicampeon, grande intuizione del geometra. Non l… - mennuni_luca : RT @LauraPuppato: Africa, nasce la Grande muraglia verde. Così il clima torna a respirare (e pure noi) - BruceItalian : @space_oddity_75 @disneyplus @DisneyStudios @boxleitnerbruce Sono d'accordo! È un grande precursore del mondo d'ogg… - FrancescoCucco_ : RT @elevisconti: Cosa darei per avere il video di #Fusaro che scrive i numeri su quel foglietto, con la faccia tutta soddisfatta, convinto… - of_ubuntu : RT @elevisconti: Cosa darei per avere il video di #Fusaro che scrive i numeri su quel foglietto, con la faccia tutta soddisfatta, convinto… -

Ultime Notizie dalla rete : grande intuizione Programma RAI su ambiente e sostenibilità C'è la mano e l'intuizione di un produttore pontino, nel programma che andrà in onda su RAI DUE il ... Si tratta di importanti testimonial molto noti al grande pubblico che, con parole ed esempi, ...

Baronissi e Talacchio verso il gemellaggio nel segno del presepe ...- per proseguire nel nostro percorso di crescita e arricchimento di un'esperienza di grande ...dal presepe del Ciliegio - fa eco l'assessore agli eventi Giuseppe Giordano - è stata una felice intuizione ...

Giuntoli, altra intuizione di mercato: il Napoli ha preso il pupillo di Mourinho AreaNapoli.it Giuntoli, altra intuizione di mercato: il Napoli ha preso il pupillo di Mourinho Super intuizione di mercato di Cristiano Giuntoli che si è assicurato il pupillo dell'allenatore portoghese della Roma Josè Mourinho: il colpo è ad un passo.

E’ morto a 83 anni l’imprenditore Calisto Tanzi Calisto Tanzi è morto a 83 anni. La parabola del noto imprenditore è iniziata grazie ad una grande visione e intuizione con la crescita della Parmalat, ...

C'è la mano e l'di un produttore pontino, nel programma che andrà in onda su RAI DUE il ... Si tratta di importanti testimonial molto noti alpubblico che, con parole ed esempi, ......- per proseguire nel nostro percorso di crescita e arricchimento di un'esperienza di...dal presepe del Ciliegio - fa eco l'assessore agli eventi Giuseppe Giordano - è stata una felice...Super intuizione di mercato di Cristiano Giuntoli che si è assicurato il pupillo dell'allenatore portoghese della Roma Josè Mourinho: il colpo è ad un passo.Calisto Tanzi è morto a 83 anni. La parabola del noto imprenditore è iniziata grazie ad una grande visione e intuizione con la crescita della Parmalat, ...