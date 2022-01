La Francia vuole pagare con i green bond il fallimento economico del nucleare

(Di lunedì 3 gennaio 2022) (di Giuseppe Onufrio – direttorepeace Italia) La spinta guidata dalla(e da altri Paesi) a far includere anche ilnella Tassonomia verde europea ha l’obiettivo (potenziale) di accedere ai“verdi” per finanziare un’industria in profondissima crisi. Ricordiamo che laha già l’obiettivo di ridurre il ricorso aldal 75% della produzione elettrica attuale al 50%. Per far questo però – dato che una parte cospicua degli impianti è a fine vita – dovrebbe costruire 25 reattori EPR da 1650 MW (i più grandi mai costruiti). Dal 2006 sta cercando, al momento invano, di costruirne il primo a Flamanville e i costi sono passati dai 3,3 miliardi a oltre 19 (inclusi gli oneri finanziari) come calcolati dalla Cour des Comptes francese nel 2020. Dunque, il ...

