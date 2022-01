La fine della storia del medico indagato per “false esenzioni vaccinali”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Le sue posizioni sulla pandemia erano note da tempo. Prima il “divieto” di indossare la mascherina (era il mese di ottobre del 2020) all’interno di suo studio, poi quella dichiarazione sul vaccino anti-influenzale che rafforzerebbe il COVID. Inquell’indagine sui certificati falsi (secondo l’accusa) per otteneree il suo studio che pullulava di nuovi pazienti che andavano a caccia di quel documento per non partecipare alla campagna di immunizzazione. Ora Giuseppe Delicati,di Borgaro (Torino) non potrà esercitare il suo ruolo didi base dopo la decisioneAsl. Giuseppe Delicati, il dottore no vax non potrà più fare ildi base Come riporta il quotidiano La Stampa, l’ASL TO4 ha recepito la proposta ...