La famiglia tossica sarà la tua rovina (Di lunedì 3 gennaio 2022) È sempre meravigliosa quella consapevolezza che alcune persone hanno. Quella di sapere che qualunque cosa accada, e in qualsiasi momento della propria vita, si può sempre contare sulla famiglia. Lei che resterà sempre lì, con la porta pronta a riaprirsi e ad accoglierci in quella casa dove siamo cresciuti. Un tesoro prezioso, un valore aggiunto unico che ci concede l’unica certezza che abbiamo, quella di risentirci a casa quando e come vogliamo. Una fortuna, questa, che non tutti però hanno. Perché c’è anche chi sente il desiderio crescente di chiudere quella porta di lasciarsela alle spalle per sempre. Perché è dietro di essa che si nascondono problemi antichi e mai risolti, gli stessi che entrano dentro, sotto la pelle e che avvelenano il cuore e l’anima. Perché la famiglia tossica è qualcosa che è destinata a cambiarci, per ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 gennaio 2022) È sempre meravigliosa quella consapevolezza che alcune persone hanno. Quella di sapere che qualunque cosa accada, e in qualsiasi momento della propria vita, si può sempre contare sulla. Lei che resterà sempre lì, con la porta pronta a riaprirsi e ad accoglierci in quella casa dove siamo cresciuti. Un tesoro prezioso, un valore aggiunto unico che ci concede l’unica certezza che abbiamo, quella di risentirci a casa quando e come vogliamo. Una fortuna, questa, che non tutti però hanno. Perché c’è anche chi sente il desiderio crescente di chiudere quella porta di lasciarsela alle spalle per sempre. Perché è dietro di essa che si nascondono problemi antichi e mai risolti, gli stessi che entrano dentro, sotto la pelle e che avvelenano il cuore e l’anima. Perché laè qualcosa che è destinata a cambiarci, per ...

