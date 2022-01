La donna più anziana del mondo compie 119 anni: ha vissuto 3 pandemie (Di lunedì 3 gennaio 2022) La donna più anziana del mondo vive in Giappone nella nella sua lunga esistenza ha visto anche due guerre mondiali e ha vinto un tumore Tutti si augurano di vivere a lungo e soprattutto in salute. In pochi scommetterebbero che possa riuscirci chi ha visto ben tre pandemie, due guerre mondiali e da ultacentenaria ha combattuto e vinto anche un tumore al colon. Kane Tanaka (foto Facebook)È la storia di Kane Tanaka che oggi vive una casa di cura a Higashi-ku, nella prefettura di Fukuoka. A parte qualche acciacco e alcune difficoltà motorie, la signora sta bene e ogni giorno fa delle passeggiate nei corridoi della struttura e gioca Othello. Nata nel 1903, se la prima guerra mondiale non l’ha patita percolarmente perché il Giappone è risultato vincitore del conflitto, sa bene invece cos’è stata una ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lapiùdelvive in Giappone nella nella sua lunga esistenza ha visto anche due guerre mondiali e ha vinto un tumore Tutti si augurano di vivere a lungo e soprattutto in salute. In pochi scommetterebbero che possa riuscirci chi ha visto ben tre, due guerre mondiali e da ultacentenaria ha combattuto e vinto anche un tumore al colon. Kane Tanaka (foto Facebook)È la storia di Kane Tanaka che oggi vive una casa di cura a Higashi-ku, nella prefettura di Fukuoka. A parte qualche acciacco e alcune difficoltà motorie, la signora sta bene e ogni giorno fa delle passeggiate nei corridoi della struttura e gioca Othello. Nata nel 1903, se la prima guerra mondiale non l’ha patita percolarmente perché il Giappone è risultato vincitore del conflitto, sa bene invece cos’è stata una ...

