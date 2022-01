La designazione arbitrale per Salernitana – Venezia

Advertising

Sara51068792 : RT @SassuoloUS: #SassuoloGenoa sarà arbitrata da Manganiello di Pinerolo. Al VAR Mazzoleni di Bergamo e Peretti di Verona. La designazione… - Salernogranata : Salernitana-Venezia, la designazione arbitrale - SassuoloUS : #SassuoloGenoa sarà arbitrata da Manganiello di Pinerolo. Al VAR Mazzoleni di Bergamo e Peretti di Verona. La desi… - MentalitNeroaz1 : Ecco la Designazione arbitrale di Bologna-Inter: ARBITRO: Ayroldi ASSISTENTI: Galetto, Cipressa IV UOMO: Massimi V… - Sal_FuoriSede : #Salernitana-#Venezia L’#AIA ha comunicato la designazione arbitrale della partita: SACCHI LIBERTI – SCHIRRU IV:… -

Ultime Notizie dalla rete : designazione arbitrale

Cagliari Calcio

Commenta per primo Ecco ladi Milan - Roma : MILAN - ROMA h. 18.30 CHIFFI VIVENZI - RANGHETTI IV: ABISSO VAR: AURELIANO AVAR: COSTANZOCommenta per primo Ecco ladi Salernitana - Venezia : SALERNITANA - VENEZIA h. 18.30 SACCHI LIBERTI - SCHIRRU IV: COSSO VAR: ORSATO AVAR: TEGONICampionato di Serie A 2021/22 in programma giovedì 6 gennaio. Bologna - Inter h.12.30 AYROLDI GALETTO CIPRESSA IV: MASSIMI VAR: DOVERI AVAR: ALASSIO Sampdoria - Cagliari h. 12.30 ...L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del campionato di Serie A, nonché la prima del girone di ritorno. Il 2022 inizia col botto. Nel giorno dell'Epifania sono previst ...