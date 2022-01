La deputata americana sospesa definitivamente da Twitter per disinformazione sui vaccini (Di lunedì 3 gennaio 2022) Segue da sempre le teorie di QAnon, tanto da propinare ai suoi elettori la teoria del complotto dietro la sconfitta alle ultime elezioni USA di Donald Trump e le Twitter è un nemico dell’America e non può gestire la verità. Va bene, mostrerò all’America che non abbiamo bisogno di loro ed è ora di sconfiggere i nostri nemici. Non possono completare con successo una rivoluzione comunista quando le persone dicono la verità. Le piattaforme di social media non possono impedire che la verità venga diffusa in lungo e in largo. Big Tech non possono fermare la verità. I Democratici Comunisti non possono fermare la verità. Io sto con la verità e le persone. Supereremo!». Questo il messaggio social – su Instagram – che accompagna l’annuncio della sua sospensione definitiva del profilo Twitter. Marjorie Taylor Greene, la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Segue da sempre le teorie di QAnon, tanto da propinare ai suoi elettori la teoria del complotto dietro la sconfitta alle ultime elezioni USA di Donald Trump e leè un nemico dell’America e non può gestire la verità. Va bene, mostrerò all’America che non abbiamo bisogno di loro ed è ora di sconfiggere i nostri nemici. Non possono completare con successo una rivoluzione comunista quando le persone dicono la verità. Le piattaforme di social media non possono impedire che la verità venga diffusa in lungo e in largo. Big Tech non possono fermare la verità. I Democratici Comunisti non possono fermare la verità. Io sto con la verità e le persone. Supereremo!». Questo il messaggio social – su Instagram – che accompagna l’annuncio della sua sospensione definitiva del profilo. Marjorie Taylor Greene, la ...

