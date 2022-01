La Corea del Sud e la marcia degli uomini che odiano le donne: «Il femminismo è una malattia mentale» (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Il femminismo è una malattia mentale». Di questa e di altre frasi del medesimo tenore è fatta la battaglia degli antifemministi in Corea del Sud. uomini, giovani e in genere vestiti di nero, che scendono in piazza in gruppi in verità sparuti per contro-protestare in caso di manifestazioni femministe nel paese. Ce l’hanno con le donne con i capelli corti, gridano Uccideremo le femministe, promettono battaglia. E alla (scarsa) mobilitazione off line ne affiancano un’altra on line, più partecipata, con canali YouTube chiusi e puntualmente riaperti. E con una costante richiesta di soldi ai sostenitori. Via chi odia gli uomini, gridano. La mobilitazione on line Il sentimento antifemminista trova casa sulla rete. L’attuale canale YouTube ? ????, ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Ilè una». Di questa e di altre frasi del medesimo tenore è fatta la battagliaantifemministi indel Sud., giovani e in genere vestiti di nero, che scendono in piazza in gruppi in verità sparuti per contro-protestare in caso di manifestazioni femministe nel paese. Ce l’hanno con lecon i capelli corti, gridano Uccideremo le femministe, promettono battaglia. E alla (scarsa) mobilitazione off line ne affiancano un’altra on line, più partecipata, con canali YouTube chiusi e puntualmente riaperti. E con una costante richiesta di soldi ai sostenitori. Via chi odia gli, gridano. La mobilitazione on line Il sentimento antifemminista trova casa sulla rete. L’attuale canale YouTube ? ????, ...

PuniFra : RT @Carlo96446381: Capodanno in Corea del Nord. Oramai il metro di paragone della disumanità delle dittature é l'Italia. 'Qui viviamo di m… - paolochirdo75 : RT @Siciliano741: L'atteggiamento dei media catanesi verso il catanese Musumeci è una cosa che manco in Corea del Nord. Ieri soliloquio di… - Fabio_shepard : @barbarab1974 @FNOMCeO @MinisteroSalute @Palazzo_Chigi @piersileri Auspico che vengano a prendervi casa per casa e… - WalterSylarYang : Riposi in pace 'Una persona ha attraversato illegalmente il confine della Corea del Sud per entrare in Corea del N… - lvoir : RT @Siciliano741: L'atteggiamento dei media catanesi verso il catanese Musumeci è una cosa che manco in Corea del Nord. Ieri soliloquio di… -