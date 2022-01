Kabir Bedi rivelazione choc: “Ho tradito tutte le mie mogli” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Kabir Bedi, da oggi è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6, parla di amore e delle sue quattro mogli: “La prima era indiana, la seconda mezza inglese e mezza indiana, la terza americana e la quarta indiana.” L’ultima, Parveen Dusanj, è la sua attuale compagna, una donna unica, come Kabir sottolinea in diretta. “Ho avuto donne molto diverse nella mia vita e tutte sono state straordinarie.” racconta l’attore, che nella vita è stato però anche molto infedele. Quando infatti gli si viene chiesto se ci sia stata negli anni una donna che non abbia tradito, lui tergiversa e dichiara di essere stato legato alla filosofia dell’amore degli anni ’60, così come la sua prima moglie. Kabir Bedi si sposato la prima volta nel 1968 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022), da oggi è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6, parla di amore e delle sue quattro: “La prima era indiana, la seconda mezza inglese e mezza indiana, la terza americana e la quarta indiana.” L’ultima, Parveen Dusanj, è la sua attuale compagna, una donna unica, comesottolinea in diretta. “Ho avuto donne molto diverse nella mia vita esono state straordinarie.” racconta l’attore, che nella vita è stato però anche molto infedele. Quando infatti gli si viene chiesto se ci sia stata negli anni una donna che non abbia, lui tergiversa e dichiara di essere stato legato alla filosofia dell’amore degli anni ’60, così come la sua primae.si sposato la prima volta nel 1968 ...

