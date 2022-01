Juventus | si ferma il titolarissimo | può saltare il Napoli

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Laperde pezzi: affaticamento per ilche ora è in dubbio per la sfida contro ilNuova tegola per il tecnico Massimiliano Allegri, che potrebbe perdere Leonardo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Massimiliano Allegri, allenatore della© LaPresseLa squadra bianconera deve già fare a meno di Pinsoglio, Arthur e il capitano Giorgio Chiellini, risultati positivi al Covid alla ripresa ...... così come non lo sono gli abboccamenti tra quest'ultimo e la. Fino a non molto tempo fa ... perché come sempre De Laurentiis , davanti a una scelta fondamentale, non sialla prima ...Il difensore bianconero si è sottoposto ad esami diagnostici, che hanno escluso lesioni TORINO - Massimiliano Allegri continua a preparare il big match contro il Napoli, in programma allo Stadium giov ...Ascolta la versione audio dell'articolo Bonucci si ferma in allenamento: problemi muscolari per il difensore. Le ultime in vista della sfida dell’Allianz Stadium contro il Napoli Problemi in casa Juve ...