Juventus, pretendente spagnola per Kulusevski: lo svedese può andare via (Di lunedì 3 gennaio 2022) Calciomercato Juventus: Kulusevski potrebbe lasciare i bianconeri. Una nuova pretendente spagnola ha messo gli occhi sullo svedese Spunta una nuova pretendente nella corsa a Dejan Kulusevski, uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino nel corso di questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Sport, il Siviglia avrebbe posto gli occhi sull’ex Parma. La Juventus chiede 35 milioni di euro: una cifra, fa sapere il quotidiano iberico, proibitiva per il club spagnolo, che vorrebbe il giocatore in prestito fino a fine stagione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Calciomercatopotrebbe lasciare i bianconeri. Una nuovaha messo gli occhi sulloSpunta una nuovanella corsa a Dejan, uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino nel corso di questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Sport, il Siviglia avrebbe posto gli occhi sull’ex Parma. Lachiede 35 milioni di euro: una cifra, fa sapere il quotidiano iberico, proibitiva per il club spagnolo, che vorrebbe il giocatore in prestito fino a fine stagione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

