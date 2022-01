Juventus-Napoli | streaming gratis e diretta tv DAZN o SKY? Dove vedere Serie A

Advertising

GiovaAlbanese : ?? Si ferma anche #Bonucci: affaticamento alla coscia sinistra, ma esami al J Medical hanno escluso lesioni. Sarà mo… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS GIORGIO CHIELLINI POSITIVO AL COVID-19 SALTERA' JUVENTUS-NAPOLI DEL 6 GENNAIO #SkySport… - sscnapoli : ??? #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Sozza di Seregno. ?? #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : Juve in emergenza: verso il forfait anche Bonucci, è pronto Rugani: Juve in piena emergenza: verso il forfait anche… - Paolo18030138 : RT @GiovaAlbanese: ?? Si ferma anche #Bonucci: affaticamento alla coscia sinistra, ma esami al J Medical hanno escluso lesioni. Sarà monitor… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Spazio Napoli

Per la Juve si prospetta un inizio d'anno in salita: Massimiliano Allegri perde un altro pezzo importante a meno tre giorni dalla sfida col, sarà costretto a ripiegare ulteriormente sulle ...Allegri rischia di perdere un altro big in vista della ripresa del campionato e degli scontri diretti cone Roma. Il comunicato ufficialeAnche ladi Massimiliano Allegri perde i pezzi verso lo scontro diretto coldi Spalletti, in programma il 6 gennaio all'Allianz Stadium alla ...Dopo la doppia seduta svolta nella giornata di ieri, la Juventus prosegue la preparazione in vista del primo match del 2022. Nel ...Juve in allarme per Leonardo Bonucci, che negli ultimi giorni ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Per il centrale bianconero nessuna lesione: “Leonardo Bonucci, che nei giorni ...