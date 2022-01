Juventus: Morata verso il Barcellona. Si pressa per Icardi (Di lunedì 3 gennaio 2022) In attacco, la Juventus sta cercando di muoversi su due fronti, quello di Alvaro Morata e quello di Mauro Icardi. Home Il calciomercato della Vecchia Signora è già entrato nel vivo. La nostra amata squadra si è focalizzata sull’attacco, area di gioco in cui abbiamo avuto le maggiori difficoltà finora. Secondo Tuttosport.com, la trattativa tra Morata e il Barcellona sarebbe chiusa già al 95%. Dunque, rimarrebbero da definire soltanto alcuni dettagli. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, la Juventus avrebbe bisogno di un altro numero 9. Sempre Tuttosport.com ha fatto i nomi di De Jong e Depay. Tuttavia, girando nel web, la pedina più ambita per l’attacco rimarrebbe Mauro Icardi. Il PSG non ha chiuso la porta per l’operazione, anche se ha posto la ... Leggi su baronijuventino (Di lunedì 3 gennaio 2022) In attacco, lasta cercando di muoversi su due fronti, quello di Alvaroe quello di Mauro. Home Il calciomercato della Vecchia Signora è già entrato nel vivo. La nostra amata squadra si è focalizzata sull’attacco, area di gioco in cui abbiamo avuto le maggiori difficoltà finora. Secondo Tuttosport.com, la trattativa trae ilsarebbe chiusa già al 95%. Dunque, rimarrebbero da definire soltanto alcuni dettagli. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, laavrebbe bisogno di un altro numero 9. Sempre Tuttosport.com ha fatto i nomi di De Jong e Depay. Tuttavia, girando nel web, la pedina più ambita per l’attacco rimarrebbe Mauro. Il PSG non ha chiuso la porta per l’operazione, anche se ha posto la ...

romeoagresti : Situazione #Morata: il quadro non è cambiato. Ovvero. La #Juventus, ad oggi, non ha accordi con nessuno per rimpiaz… - CorSport : “#Juve, Morata ufficiale al Barcellona già in settimana” - tuttosport : AS: “Juve, Morata sarà del Barcellona già in settimana” ?? - Gaegiu9285 : Ma #cherubini dov’è? #Calciomercato #icardi #morata #wandanara #Juve #juventus - infoitsport : Bargiggia: “La Juventus non può ancora liberare Morata” -