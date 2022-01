Juventus, infortunio Bonucci: il difensore rischia il Napoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Brutte notizie per Allegri e la Juventus: Bonucci ha patito un infortunio muscolare ed è in dubbio per il Napoli Problemi in casa Juventus a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli. Leonardo Bonucci, come si apprende dal comunicato ufficiale del club bianconero, ha riportato un infortunio di natura muscolare. COMUNICATO – «Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Brutte notizie per Allegri e laha patito unmuscolare ed è in dubbio per ilProblemi in casaa pochi giorni dalla sfida contro il. Leonardo, come si apprende dal comunicato ufficiale del club bianconero, ha riportato undi natura muscolare. COMUNICATO – «Leonardo, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

