Juventus, dalla Spagna: "è fatta Morata-Barcellona, a disposizione già per la Supercoppa", passi in avanti per il sostituto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ci siamo quasi, la trattativa per il passaggio di Alvaro Morata al Barcellona è ormai ai dettagli. La Juventus è concentrata sulla partita del campionato di Serie A contro il Napoli, sfida importantissima per rientrare definitivamente in corsa per le zone altissime della classifica, ma la dirigenza continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Il club bianconero si muove in attacco e potrebbe concretizzarsi una mezza rivoluzione. Secondo voci provenienti dalla Spagna è stato raggiunto l'accordo definitivo tra il Barcellona e Alvaro Morata per il trasferimento dello spagnolo in blaugrana. E' arrivato l'ok anche della Juventus che ha dato il via libera all'operazione. Morata potrebbe essere a disposizione di ...

