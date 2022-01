Juventus, dalla Spagna danno Morata già al Barcellona (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dal quotidiano spagnolo AS dicono che Alvaro Morata sarà a breve un nuovo giocatore del Barcellona. Addirittura il trasferimento viene previsto già in settimana. Sempre restando alle parole che arrivano dall’estero, l’operazione di mercato che coinvolge l’attaccante della Juventus sarebbe chiusa al 95% e per la firma mancherebbero soltanto i dettagli. Accordo totale tra Blaugrana e Bianconeri e anche con l’Atletico, attualmente proprietario del cartellino del giocatore: inoltre ci sarà una clausola per esercitare una futura opzione d’acquisto, considerando che i Colchoneros devono ancora versare 40 milioni di euro per Griezmann. Si attende ora la conferma della chiusura: solo allora Morata partirà per la Catalogna e si sottoporrà alle visite mediche di rito. Xavi potrebbe averlo adisposizione dopo la partita di Coppa ... Leggi su footdata (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dal quotidiano spagnolo AS dicono che Alvarosarà a breve un nuovo giocatore del. Addirittura il trasferimento viene previsto già in settimana. Sempre restando alle parole che arrivano dall’estero, l’operazione di mercato che coinvolge l’attaccante dellasarebbe chiusa al 95% e per la firma mancherebbero soltanto i dettagli. Accordo totale tra Blaugrana e Bianconeri e anche con l’Atletico, attualmente proprietario del cartellino del giocatore: inoltre ci sarà una clausola per esercitare una futura opzione d’acquisto, considerando che i Colchoneros devono ancora versare 40 milioni di euro per Griezmann. Si attende ora la conferma della chiusura: solo allorapartirà per la Catalogna e si sottoporrà alle visite mediche di rito. Xavi potrebbe averlo adisposizione dopo la partita di Coppa ...

