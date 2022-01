Juventus, cessione pesante in vista? Entreranno 90 milioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Juventus, a gennaio, rischia di dover cedere de Ligt per poter fare cassa e accontentare Allegri a livello di rinforzi. Il mercato ha aperto i battenti e la Juventus vuole recitare un ruolo da protagonista; la prima parte di stagione ha lasciato l’amaro in bocca visto le speranze di poter tornare a lottare per il titolo. Il campo ha raccontato una realtà diversa con i bianconeri a mostrare evidenti difficoltà sotto tutti i punti di vista; sotto accusa sono finiti giocatori e soprattutto tecnico a cui è stato rimproverato un gioco troppo conservativo e poco in linea con i tempi attuale. L’ultimo mese di campionato, prima della sosta natalizia, ha parzialmente aggiustato la situazione con Bonucci e compagni tornati prepotentemente in corsa per un posto nella prossima Champions League. Per raggiungere il quarto posto, vincere la ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 gennaio 2022) La, a gennaio, rischia di dover cedere de Ligt per poter fare cassa e accontentare Allegri a livello di rinforzi. Il mercato ha aperto i battenti e lavuole recitare un ruolo da protagonista; la prima parte di stagione ha lasciato l’amaro in bocca visto le speranze di poter tornare a lottare per il titolo. Il campo ha raccontato una realtà diversa con i bianconeri a mostrare evidenti difficoltà sotto tutti i punti di; sotto accusa sono finiti giocatori e soprattutto tecnico a cui è stato rimproverato un gioco troppo conservativo e poco in linea con i tempi attuale. L’ultimo mese di campionato, prima della sosta natalizia, ha parzialmente aggiustato la situazione con Bonucci e compagni tornati prepotentemente in corsa per un posto nella prossima Champions League. Per raggiungere il quarto posto, vincere la ...

GiovaAlbanese : #Ramsey in permesso fino a lunedì, la sensazione è che possa bastare per definire nel frattempo la cessione dalla… - GiovaAlbanese : La posizione della #Juventus su #Morata è più o meno questa: ad oggi è il centravanti titolare e non è in discussio… - Vincenz96004611 : RT @SCUtweet: #deLigt vuole restare alla #Juventus: non manifesta malumori e (a ragione) semplicemente auspica una squadra in evoluzione gi… - infoitsport : Juventus-Icardi, si può: il Psg apre alla cessione - CalcioPillole : La porta del #Psg è aperta per la cessione di #Icardi alla #Juventus, chiamata a sostituire #Morata -