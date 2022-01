Juventus | affaticamento alla coscia per Bonucci

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Leonardo, difensore della, ha accusato unmuscolaresinistra. Gli esami però hanno escluso lesioni e la situazione andrà monitorata nelle prossime ore. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale: “Leonardo, che nei giorni scorsi ha riferito unsinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. SportFace.

... Leonardo Bonucci Laprepara il match contro il Napoli del 6 gennaio. Oggi la squadra è tornata ad allenarsi ma nel report quotidiano si parla di unalla coscia per Leonardo ...Grande attesa anche per Dybala, altro infortunato ormai ristabilito dall'muscolare. L'... Servirà il migliore numero 10 alla, che nonostante i tanti infortuni resta il ...Affaticamento muscolare alla coscia sinistra per Leonardo Bonucci, ma nessuna lesione. Questo il comunicato della Juventus sul proprio sito ufficiale ...Torino, 3 gen. - Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha sofferto di un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottopos ...