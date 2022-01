Juve Napoli, il direttore dell’ASL di Torino: «Se si giocherà? Non lo so…» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il direttore dell’ASL di Torino Picco ha parlato del match di giovedì tra Juve e Napoli Carlo Picco, direttore dell’ASL di Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della possibilità di rinvio del match tra Juventus e Napoli. Juve-Napoli – «Juve-Napoli si giocherà? Ad oggi nessun focus. Con la variante Omicron va rivisto il protocollo del calcio. Giusto l’obbligo di restrizione per i no-vax. Sto seguendo tutta una serie di problematiche relative all’incremento di ricoveri e terapie intensive, alla campagna vaccinale. Tutte situazioni che stanno creando una tempesta perfetta sul sistema sanitario che stiamo cercando di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) IldiPicco ha parlato del match di giovedì traCarlo Picco,di, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della possibilità di rinvio del match trantus e– «si? Ad oggi nessun focus. Con la variante Omicron va rivisto il protocollo del calcio. Giusto l’obbligo di restrizione per i no-vax. Sto seguendo tutta una serie di problematiche relative all’incremento di ricoveri e terapie intensive, alla campagna vaccinale. Tutte situazioni che stanno creando una tempesta perfetta sul sistema sanitario che stiamo cercando di ...

