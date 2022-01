Jair Bolsonaro ricoverato d'urgenza: "Come sta davvero", la foto che sconvolge il Brasile | Guarda (Di lunedì 3 gennaio 2022) Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza. Il presidente del Brasile è stato portato all'ospedale di San Paolo a causa di un'occlusione intestinale. Vila Nova Star, questo il nome del nosocomio, ha tranquillizzato i cittadini attraverso un bollettino. Qui vengono diffuse le vere condizioni del presidente che risulta "stabile". Lo stesso Bolsonaro ha tranquillizzato tutti pubblicando un selfie dall'ospedale nel quale mostra il pollice alzato, segno che tutto pare essere ok. Non solo, anche la Segreteria speciale per la comunicazione della Presidenza della Repubblica (Secom), ha confermato che il presidente "sta bene". Non è la prima volta che Bolsonaro è costretto a numerosi controlli. Nel 2018, infatti, il presidente venne accoltellato durante la campagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022)è statod'. Il presidente delè stato portato all'ospedale di San Paolo a causa di un'occlusione intestinale. Vila Nova Star, questo il nome del nosocomio, ha tranquillizzato i cittadini attraverso un bollettino. Qui vengono diffuse le vere condizioni del presidente che risulta "stabile". Lo stessoha tranquillizzato tutti pubblicando un selfie dall'ospedale nel quale mostra il pollice alzato, segno che tutto pare essere ok. Non solo, anche la Segreteria speciale per la comunicazione della Presidenza della Repubblica (Secom), ha confermato che il presidente "sta bene". Non è la prima volta cheè costretto a numerosi controlli. Nel 2018, infatti, il presidente venne accoltellato durante la campagna ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un'occlusione intestinale, lo… - Corriere : Jair Bolsonaro è stato ricoverato per un’occlusione intestinale - fattoquotidiano : Brasile, il presidente Jair Bolsonaro ricoverato d’urgenza in ospedale: si sospetta un’occlusione intestinale - Giovann74392223 : RT @itsmeback_: Brasile ???? Per la seconda volta dall’attentato del 6/09/2018, e dopo 4 seri interventi chirurgici, è stato ricoverato in os… - nerosolari : RT @itsmeback_: Brasile ???? Per la seconda volta dall’attentato del 6/09/2018, e dopo 4 seri interventi chirurgici, è stato ricoverato in os… -