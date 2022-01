Jair Bolsonaro: il presidente del Brasile ricoverato in ospedale per ostruzione intestinale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Jair Bolsonaro in ospedale: il presidente del Brasile ha sofferto di una grave forma di ostruzione intestinale che l'ha obbligato a farsi ricoverare in ospedale. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale lunedì mattina presto a causa di un grave blocco intestinale: il politico soffre di una "subocclusione intestinale" secondo quanto rivelato in una dichiarazione dell'ospedale Vila Nova Star di San Paolo. Questo non è che l'ultimo problema medico legato a un incidente del 2018 in cui Bolsonaro è stato accoltellato durante la campagna elettorale. Il presidente ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022)in: ildelha sofferto di una grave forma diche l'ha obbligato a farsi ricoverare in. Ilbrasilianoè statoinlunedì mattina presto a causa di un grave blocco: il politico soffre di una "subocclusione" secondo quanto rivelato in una dichiarazione dell'Vila Nova Star di San Paolo. Questo non è che l'ultimo problema medico legato a un incidente del 2018 in cuiè stato accoltellato durante la campagna elettorale. Il...

Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un'occlusione intestinale, lo… - Corriere : Jair Bolsonaro è stato ricoverato per un’occlusione intestinale - fattoquotidiano : Brasile, il presidente Jair Bolsonaro ricoverato d’urgenza in ospedale: si sospetta un’occlusione intestinale - Giovann74392223 : RT @itsmeback_: Brasile ???? Per la seconda volta dall’attentato del 6/09/2018, e dopo 4 seri interventi chirurgici, è stato ricoverato in os… - nerosolari : RT @itsmeback_: Brasile ???? Per la seconda volta dall’attentato del 6/09/2018, e dopo 4 seri interventi chirurgici, è stato ricoverato in os… -