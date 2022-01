Iveco, debutto flop in borsa. Chiusura a – 10%, in un giorno persi 300 milioni di capitalizzazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il gruppo Iveco ingrana la retromarcia nel giorno del suo debutto in borsa. Il titolo è precipitato del 10%. Le azioni, partite con un prezzo di 11,1 euro hanno concluso le contrattazioni a 10,1, bruciando di capitalizzazione. Iveco, marchio di camion, bus e veicoli commerciali che fa capo a Fca, è trattata autonomamente sul mercato dopo la separazione da Cnh (macchine agricole e per l’edilizia). Il primo azionista di Iveco (come di Cnh), con il 27% è la Exor, finanziaria della famiglia Agnelli/Elkann domiciliata in Olanda così come la stessa Iveco. Il gruppo conta 34mila dipendenti nel mondo che lavorano in 29 stabilimenti. Ha un giro d’affari di oltre 10 miliardi di euro l’anno e ha chiuso i primi 9 mesi del 2021 con 167 milioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il gruppoingrana la retromarcia neldel suoin. Il titolo è precipitato del 10%. Le azioni, partite con un prezzo di 11,1 euro hanno concluso le contrattazioni a 10,1, bruciando di, marchio di camion, bus e veicoli commerciali che fa capo a Fca, è trattata autonomamente sul mercato dopo la separazione da Cnh (macchine agricole e per l’edilizia). Il primo azionista di(come di Cnh), con il 27% è la Exor, finanziaria della famiglia Agnelli/Elkann domiciliata in Olanda così come la stessa. Il gruppo conta 34mila dipendenti nel mondo che lavorano in 29 stabilimenti. Ha un giro d’affari di oltre 10 miliardi di euro l’anno e ha chiuso i primi 9 mesi del 2021 con 167...

Advertising

fisco24_info : Iveco, un flop la prima Ipo dell’anno: il titolo chiude in calo del 9,1%: La «matricola» nasce dallo spin off delle… - sole24ore : #PiazzaAffari, al debutto il titolo #Iveco Group - ForbesItalia : Iveco è la prima matricola del 2022 a Piazza Affari. Ma crolla al debutto - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Iveco Group, ad Gerrit Marx: «Basi solide e strategia chiara». Quotazione a Milano, debutto in calo - ilmessaggeroit : Iveco Group, ad Gerrit Marx: «Basi solide e strategia chiara». Quotazione a Milano, debutto in calo -