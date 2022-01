Iveco crolla nel giorno del debutto in Borsa | -14 | 24%

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tonfo dinel primodi quotazione a Piazza Affari dopo lo scorporo da Cnh industrial. Il titolo del gruppo attivo nella produzione di veicoli industriali e autobus, dopo non essere riuscito a fare prezzo nel primo scorcio di seduta, ha progressivamente ampliato i ribassi e poco dopo la metà della seduta segna un crollo del 14,24% a 9,657 euro. Invece Cnh Industrial, ora gruppo interamente dedicato ai settori dell’agricoltura e delle costruzioni, azzera i guadagni accumulati nella prima ora di scambi e gira in negativo, con un ribasso dell’1,03% a 14,875 euro. “Il nostro primodi quotazione segna una storica pietra miliare in quanto diventiamo una società completamente indipendente”, ha detto il ceo diGroup, Gerrit Marx. “Abbiamo tutti i requisiti necessari per ottenere un successo di lungo ...

