Italia-Francia in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Atp Cup 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'Italia dovrà vedersela con la Francia, in occasione dell'Atp Cup 2022. Gli azzurri proveranno a riscattare la sconfitta all'esordio con l'Australia, inaspettata, puntando sul valore dei singolaristi e sull'esperienza generale del gruppo, un mix tra giovani ed esperti. Guai anche per i francesi dopo la resa al cospetto della Russia, sebbene non senza lottare; Jannik Sinner aprirà le danze contro Arthur Rinderknech, mentre Matteo Berrettini sfiderà Ugo Humbert con la speranza di chiudere i conti. Qualora il confronto dovesse decidersi in ultima istanza con il doppio finale, curiosità per lo schieramento Italiano. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO Italia Il match tra Italia e Francia andrà in scena nel corso della notte tra ...

