Italia-Francia domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cup 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) L'Italia se la vedrà contro la Francia nella seconda giornata della fase a gironi dell'Atp Cup 2022. Gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre vogliono riscattare la sconfitta al debutto contro l'Australia. Nonostante il successo di Sinner, ad avere la meglio sono stati i padroni di casa grazie ad un De Minaur on fire e ad un solido doppio. Per l'Italia però si tratta ormai del passato, visto che il presente si chiama Francia. Sorprendente contro la Russia all'esordio (nonostante la sconfitta per 2-1), parte comunque sfavorita contro Berrettini e compagni. Sarà interessante scoprire chi scenderà in campo, ma soprattutto sarà fondamentale ottenere una vittoria, possibilmente 3-0, per alimentare le speranze di qualificazione. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO

