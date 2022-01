ISS addio? A quanto pare gli USA non ci pensano proprio almeno per tutto il decennio

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La ISS, la stazione spaziale internazionale, una sorta di “città” fluttuante nello spazio, al di sopra della Terra, continuerà a svolgere il suo compitofino al 2030. Iss, 3/1/2022 – Computermagazine.itSe qualcuno pensava che la stessa potesse andare a breve in pensione, si sbaglia, e di molto anche, visto che Bill Nelson, l’amministratore delegato della Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, ha fatto sapere che il presidente a stelle e strisce Joe Biden, ha sottoscritto un impegno a far continuare la vita della Stazione Spaziale Internazionalefino al 2030, al termine quindi delin corso. Si tratta di un ulteriore prolungamento della vita della stessa Iss, visto che nel 2015 era stato annunciato che la stazione sarebbe andata avanti fino al 2024, e questa ulteriore estensione permetterà lo sviluppo delle ...

