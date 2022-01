Israele: quarta dose di vaccino per gli over 60 (Di lunedì 3 gennaio 2022) In Israele negli ultimi dieci giorni le infezioni giornaliere da coronavirus sono più che quadruplicate. Anche i casi gravi sono aumentati. Il primo ministro Naftali Bennett ha annunciato che Israele ha dato il via libera alla quarta dose di vaccino conto il coronavirus per tutti gli over 60 dopo 4 mesi dal richiamo. Israele: via Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 gennaio 2022) Innegli ultimi dieci giorni le infezioni giornaliere da coronavirus sono più che quadruplicate. Anche i casi gravi sono aumentati. Il primo ministro Naftali Bennett ha annunciato cheha dato il via libera alladiconto il coronavirus per tutti gli60 dopo 4 mesi dal richiamo.: via

Ultime Notizie dalla rete : Israele quarta Covid: restrizioni o no? Il dilemma, mentre corrono i contagi In Israele è stato deciso il via libera alla quarta dose di vaccino anti - Covid agli over 60 dopo 4 mesi dalla 'booster '. Ma c'è anche chi, come il Regno Unito , ha deciso di non procedere sulla ...

Covid, aumentano i casi ma i Paesi puntano sui vaccini: la situazione nel mondo In Australia triplicano i casi giornalieri ma il piano delle riaperture non cambia, Israele e Cile puntano sulla quarta dose mentre in India è iniziata la vaccinazione dei ragazzi fra i 15 e i 18 ...

Quarta dose vaccino, Israele comincia con sanitari e over 60 Adnkronos Israele: via libera alla quarta dose e Green pass provvisorio per 30 giorni Il governo di Israele ha dato l’ok alla quarta dose di vaccino anti Covid dopo 4 mesi dal richiamo per tutti gli over 60. Ad annunciarlo è stato il primo ministro Naftali Bennett nel corso di una conf ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Vola il tasso di positività nei dati sul Covid . Il rapporto tra casi e tamponi balza al 21,9%, i nuovi positivi sono 61mila e i morti 133. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti o ...

