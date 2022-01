Iraq | droni contro forze Usa a Baghdad

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Leamericane di stanza a Camp Victory, nell’aeroporto internazionale di, sono state attaccate da duenel giorno del secondo anniversario dell’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Lo rende noto l’agenzia BasNews. Secondo funzionari iracheni e della coalizione internazionalel’Isis a guida Usa, isono stati abbattuti dal sistema di difesa C-Ram. Soleimani venne ucciso in un attacco distatunitensi aordinato dall’allora presidente Trump. La rappresaglia dell’Iran arrivò cinque giorni dopo l’uccisione del generale, con il lancio di missiliuna base aerea statunitense ad Ain al-Assad in. HACKERATO IL SITO DEL JERUSALEM POST – Questa mattina il sito del Jerusalem ...

