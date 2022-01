Inter | il medico Volpi | “C’è preoccupazione | ma si può andare avanti purché ci sia responsabilità”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il responsabiledell’, Piero, ha parlato ai microfoni di SKY della situazione contagi da Covid. Ecco le sue parole: “Un po’ dic’è in tutti gli operatori, soprattutto dopo questa sosta che ha visto i giocatoriin vacanza con le famiglie, ma anche con i contagi di questa variante Omicron che ha sconvolto tutta l’Europa. In Italia abbiamo una situazione sicuramente favorevole. Penso che si possaa giocareci sia senso di, seguendo regole e dettami che arrivano dai nostri governanti. E che ognuno pensi che il proprio bene sia anche quello dell’altro, viviamo in una comunità e dobbiamo fare un favore a noi stessi con i buoni comportamenti”. SportFace.

...- l'guadagnerebbe altri punti sulle rivali, essendo in programma anche Milan - Roma e Juve Napoli. Perso Dzeko, positivo al coronavirus e in dubbio anche per la Lazio, Inzaghi e lo staff...Il comunicato del Paris Saint Germain da l'aggiornamentodella prima squadra: quattro nuovi ... per la decisione che prenderà il Consiglio di Lega sulla finale di Supercoppa italiana trae ...Il responsabile medico dell'Inter, Piero Volpi, ha parlato ai microfoni di SKY della situazione contagi da Covid. Ecco le sue parole.Piero Volpi, medico sociale dell'Inter, si è così espresso a SkySport sull'attuale situazione sanitaria: “Un po’ di preoccupazione c’è in tutti ...